08 июня 2021, 21:59
Машина загорелась после аварии недалеко от МЦД-2
Недалеко от платформы Пенягино Московского центрального диаметра (МЦД) произошла авария с участием двух авто. Одна из машин загорелась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
В ведомстве уточнили, что возгорание после столкновения было небольшим. Его ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
По информации источника, в ДТП пострадали два человека. Подробности об их состоянии не приводятся.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.