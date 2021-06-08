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    08 июня 2021, 21:59

    Машина загорелась после аварии недалеко от МЦД-2

    Александра Ломейко, Алла Морген, Евгения Бардонова

    Недалеко от платформы Пенягино Московского центрального диаметра (МЦД) произошла авария с участием двух авто. Одна из машин загорелась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

    В ведомстве уточнили, что возгорание после столкновения было небольшим. Его ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

    По информации источника, в ДТП пострадали два человека. Подробности об их состоянии не приводятся.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.