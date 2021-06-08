Машина загорелась после аварии недалеко от МЦД-2

Недалеко от платформы Пенягино Московского центрального диаметра (МЦД) произошла авария с участием двух авто. Одна из машин загорелась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

В ведомстве уточнили, что возгорание после столкновения было небольшим. Его ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

По информации источника, в ДТП пострадали два человека. Подробности об их состоянии не приводятся.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.