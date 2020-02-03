Машина загорелась после столкновения автобусом в Подмосковье. Видео

Автобус и три легковых автомобиля столкнулись на восьмом километре Угличского шоссе в Сергиево-Посадском городском округе Московской области около поселка Мишутино. После аварии одна из машин загорелось. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как машину охватило сильное пламя. Несколько машин остановились на обочине, так как проехать дальше невозможно, так как пламя охватывает большую площадь.

Загоревшийся автомобиль потушили прибывшие по вызову сотрудники МЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД сообщил, что в аварии пострадали два человека. В каком из транспортных средств они ехали в ведомстве не уточнили. Инспекторы ДПС выясняют причины массового столкновения автомобилей.