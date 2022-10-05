«Царьград»: машина загорелась недалеко от аэропорта в Сочи | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

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Viber «Царьград»: машина загорелась недалеко от аэропорта в Сочи

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В Сочи накануне недалеко от аэропорта загорелся автомобиль. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на очевидцев, которые успели заснять на видео кадры с места происшествия.

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По предварительной информации, машина была оснащена газобаллонным оборудованием. Экстренные службы пока не давали комментариев. Также ничего не известно о пострадавших.

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