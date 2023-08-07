Происшествия 07 августа 2023, 12:42 Машина загорелась на северо-востоке Москвы Дептранс Москвы: возгорание автомобиля произошло в 2-м Поперечном проезде Freepik

Читать 360tv в

Автомобиль загорелся во 2-м Поперечном проезде. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

Из-за этого происшествия движение перекрывали на одной из полос дороги, но к настоящему моменту его восстановили.

Реклама

О причинах возгорания автомобиля и пострадавших информации не поступало.

Ранее врачи не смогли спасти сбитого белой Skoda Yeti ребенка на севере Москвы. ДТП с иномаркой произошло на Кронштадтском бульваре.