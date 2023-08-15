Происшествия 15 августа 2023, 19:31 Машина загорелась на Ломоносовском проспекте в Москве Движение на Ломоносовском проспекте восстановили после возгорания автомобиля Unsplash

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На Ломоносовском проспекте в Москве, в районе дома № 9, загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщил столичный дептранс.

На место возгорания прибыли пожарная служба и сотрудники ДПС. В сторону Мичуринского проспекта движение по Ломоносовскому проспекту пришлось перекрыть, однако к шести часам дорога была снова доступна.

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Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших при инциденте уточняются.

Ранее в ДТП на Кутузовском проспекте погибли двое мужчин — пассажир и водитель автомобиля, врезавшегося в мачту городского освещения. После столкновения машина загорелась.