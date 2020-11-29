Машина загорелась на Котельнической набережной в Москве

Припаркованная возле дома легковушка вспыхнула на Котельнической набережной в Москве около полудня. Пожарные уже потушили огонь. Из-за высокой температуры оплавилась пластиковая обшивка одного из балконов, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

В ведомстве заявили, что горевшую машину потушили в районе 12:17. Авто было припарковано по адресу: Котельническая набережная, дом 33/1. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Во время ЧП никто не пострадал.

«Автомобиль был рядом с домом припаркован, близко, и произошло оплавление пластиковых элементов», — добавил собеседник.

Telegram-канал Mash сообщил, что огонь от полыхающего автомобиля перекинулся на балконы на первом этаже дома.