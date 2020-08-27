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    27 августа 2020, 16:57

    Машина взорвалась у цирка в Екатеринбурге

    Алена Макаренко

    Иномарка Peugeot взорвалась на стоянке возле цирка в Екатеринбурге. Об этом рассказали очевидцы происшествия, сообщило агентство Ura.ru.
    Машина взорвалась у цирка в Екатеринбурге

    Взрыв прогремел, когда водитель включал двигатель. После этого пошел черный дым. Владелец машины получил ожоги рук и лица, когда пытался потушить багажник. По его словам, в автомобиле взорвался баллон с газом.

    На место происшествия выехала следственно-оперативна группа отдела полиции № 5, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Полицейские выясняют детали произошедшего. По предварительным данным, ЧП не носит криминальный характер.

    Пострадавшего доставили в городскую больницу № 7.

    Новости SMI.FM