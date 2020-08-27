27 августа 2020, 16:57
Машина взорвалась у цирка в Екатеринбурге
Иномарка Peugeot взорвалась на стоянке возле цирка в Екатеринбурге. Об этом рассказали очевидцы происшествия, сообщило агентство Ura.ru.
Взрыв прогремел, когда водитель включал двигатель. После этого пошел черный дым. Владелец машины получил ожоги рук и лица, когда пытался потушить багажник. По его словам, в автомобиле взорвался баллон с газом.
На место происшествия выехала следственно-оперативна группа отдела полиции № 5, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Полицейские выясняют детали произошедшего. По предварительным данным, ЧП не носит криминальный характер.
Пострадавшего доставили в городскую больницу № 7.