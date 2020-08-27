Машина взорвалась у цирка в Екатеринбурге

Взрыв прогремел, когда водитель включал двигатель. После этого пошел черный дым. Владелец машины получил ожоги рук и лица, когда пытался потушить багажник. По его словам, в автомобиле взорвался баллон с газом.

На место происшествия выехала следственно-оперативна группа отдела полиции № 5, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Полицейские выясняют детали произошедшего. По предварительным данным, ЧП не носит криминальный характер.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 7.