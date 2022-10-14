Машина взорвалась на востоке Москвы | 360°

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Машина взорвалась на востоке Москвы

Источник «360» сообщил о взрыве машины на востоке Москвы

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Автомобиль Lada Largus взорвался на Нижегородской улице на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, после первого взрыва машина загорелась, после чего раздался еще один взрыв.

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По неподтвержденным данным, рядом с автомобилем находился хозяин машины. Получил ли он какие-либо травмы неизвестно. Прибывшие на место пожарные потушили горящее транспортное средство.

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