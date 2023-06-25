Эксклюзив 25 июня 2023, 20:45 Машина взорвалась на севере Москвы Источник «360»: машина взорвалась и перевернулась на севере Москвы

Читать 360tv в

Взрыв неизвестного происхождения прогремел в салоне автомобиля на улице Фестивальной на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, от удара транспортное средство перевернулось. По предварительным данным, внутри находились баллоны с газом, один из которых сдетонировал. Внутри находятся еще два резервуара.

Реклама

В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали экстренные службы столицы.

В распоряжении «360» оказалось фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что машина перевернулась вверх колесами во дворе жилого дома. От удара асфальт вокруг транспортного средства проломился. Взрыв серьезно повредил автомобиль, у которого оторвало номер. На место прибыли пожарные, скорая и сотрудники дорожной полиции.