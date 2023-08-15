Происшествия 15 августа 2023, 00:05 Машина вылетела с трассы и врезалась в бетонное сооружение в Сочи

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ДТП произошло в Лазаревском районе Сочи. Там машина слетела с трассы, сообщил «Царьград».

На улице Разина водитель «ВАЗ 2121» превысила скорость движения. В какой-то момент у машины заклинило переднее колесо, из-за чего женщина находившаяся за рулем не справилась с управлением.

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В результате автомобиль вылетел с трассы на закругленном участке дороги и врезался в бетонное сооружение. Травмы получили пассажиры — дети пяти и 13 лет.