Машина вылетела с дороги и снесла детскую площадку в Татарстане. Видео

Утром 12 апреля водитель не справился с управлением и на полном ходу снес детскую площадку в селе Новое Каширово в Татарстане. Машина несколько раз перевернулась в воздухе. Мужчина не пострадал. ДТП сняла камера наружного видеонаблюдения.

«Сегодня, в 06:20, напротив дома №6 на улице Вавилова в селе Новое Каширово Альметьевского района водитель автомобиля Chevrolet Lanos, молодой человек 1989 года рождения, предварительно, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и съехал в левую сторону обочины, где произошло опрокидывание», — рассказали в МВД региона.

В полиции добавили, что водитель был трезвый, в результате аварии никто не пострадал. В районе детской площадки в это время никого не было. На кадрах видно, что скорость была большая, а машина начала опрокидываться в воздухе сразу после того, как съехала с дороги.