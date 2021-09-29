Машина вспыхнула в тоннеле на Садовом кольце. Видео

В тоннеле на Садовом кольце в Москве загорелся автомобиль. С пламенем быстро удалось справиться — обошлось без пострадавших. Из-за пылающей машины движение на участке перекрыли в обе стороны.

Транспортное средство вспыхнуло на внешней стороне Октябрьского тоннеля, сообщили в столичном дептрансе. Автомобиль, рассказал «360» источник в экстренных службах, горел открытым пламенем.

Спасатели узнали о возгорании в 19:58. В 20:01 его уже ликвидировали. Сведений о пострадавших, уточнили в ГУ МЧС по Москве, не поступало.

Движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрыли в обе стороны. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

На опубликованных в Сети кадрах с места происшествия проезжую часть окутал плотный дым.