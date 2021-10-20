20 октября 2021, 23:19
Машина вспыхнула после ДТП в центре Москвы. Видео
Дептранс Москвы: в центре Москвы загорелся автомобиль
В центре Москвы из-за аварии вспыхнул автомобиль. Оперативным службам пришлось перекрыть несколько дорожных полос. Движение уже восстановили.
ДТП произошло возле дома №3а на Садовой-Черногрязской улице, уточнил Дептранс Москвы в Telegram.
«Заняты две полосы движения в сторону пересечения с Орликовым переулком, для движения свободны три полосы», — заявили в департаменте.
Трафик в районе аварии удалось оперативно восстановить.