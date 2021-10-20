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    20 октября 2021, 23:19

    Машина вспыхнула после ДТП в центре Москвы. Видео

    Дептранс Москвы: в центре Москвы загорелся автомобиль

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    В центре Москвы из-за аварии вспыхнул автомобиль. Оперативным службам пришлось перекрыть несколько дорожных полос. Движение уже восстановили.

    ДТП произошло возле дома №3а на Садовой-Черногрязской улице, уточнил Дептранс Москвы в Telegram.

    «Заняты две полосы движения в сторону пересечения с Орликовым переулком, для движения свободны три полосы», — заявили в департаменте.

    Трафик в районе аварии удалось оперативно восстановить.