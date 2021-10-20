Машина вспыхнула после ДТП в центре Москвы. Видео

В центре Москвы из-за аварии вспыхнул автомобиль. Оперативным службам пришлось перекрыть несколько дорожных полос. Движение уже восстановили.

ДТП произошло возле дома №3а на Садовой-Черногрязской улице, уточнил Дептранс Москвы в Telegram. «Заняты две полосы движения в сторону пересечения с Орликовым переулком, для движения свободны три полосы», — заявили в департаменте. Трафик в районе аварии удалось оперативно восстановить.