Эксклюзив 09 августа 2023, 11:33 «Машина всмятку». Очевидец рассказал о взрыве в Сергиевом Посаде «360»: очевидец рассказал, что при взрыве в Сергиевом Посаде пострадал человек

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Мощный взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Один из очевидцев рассказал в беседе с «360», что есть раненый.

«По домам разгоняют всех. Моя машина всмятку», — говорил мужчина, общаясь по телефону.

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Сам очевидец был в крови. Пострадал ли он — пока неизвестно.

По предварительным данным, взрыв произошел около котельной и повредил окна в нескольких домах за пределами завода. Начался пожар. Очевидцы рассказывали телеканалу, что в домах неподалеку «чуть не выбило стекла».

Причины произошедшего пока выясняют. Причастность беспилотника ко взрыву пока отрицают. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что прибудет на место в ближайшее время.

Для жителей запустили горячую линию, где они могут задать вопросы, связанные со взрывом на территории Загорского оптико-механического завода.