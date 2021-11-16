Машина врезалась в здание администрации в Крыму. Видео

Автомобиль на скорости врезался в здание администрации в Крыму. ДТП произошло в поселке Николаевка Симферопольского края. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, как автомобиль пролетел сквозь здание. По тайм-коду на ролике видно, что ДТП произошло вечером 15 ноября. В результате столкновения машина встала вертикально, врезавшись крышей в стену администрации.

Устранять последствия аварии начали утром — чтобы опустить автомобиль на четыре колеса, пришлось задействовать спецтехнику. О состоянии водителя информации нет.