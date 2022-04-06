Машина врезалась в забор посольства России в Бухаресте и загорелась

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. Водитель транспортного средства погиб. Об этом сообщил канал Digi 24.

Авария произошла в среду утром. Источники канала рассказали, что после столкновения жандарм, дежуривший у посольства, потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался и что-то выкрикнул, после чего машина загорелась.

Спасатели прибыли на место ДТП и потушили огонь. Выяснилось, что водитель находился в машине без пассажиров.

По информации телеканала, ограждения вокруг здания посольства установили на фоне протестов, которые проходили возле него в течение нескольких последних недель. Уточняется, что автомобиль врезался в ограждение на очень высокой скорости. Собеседники канала не исключили, что водитель мог устроить аварию преднамеренно.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить криминалистам. Сейчас полиция допрашивает охранника посольства. Движение в районе расположения здания перекрыли.