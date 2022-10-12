Машина врезалась в веранду детского сада в Нижегородской области | 360°

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Машина врезалась в веранду детского сада в Нижегородской области

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Машина врезалась в забор и веранду детского сада в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на информационное агентство «Выкса.РФ».

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Ситуация произошла в микрорайоне Гоголя. В УГИБДД отметили, что за рулем автомобиля находился 18-летний местный житель. Права молодой человек получил всего неделю назад. В беседе с правоохранителями он рассказал, что в машине заклинило педаль газа, из-за чего он начал нервничать и не успел нажать на тормоз.

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