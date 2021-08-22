22 августа 2021, 13:12
Машина врезалась в толпу пешеходов в Петербурге
На перекрестке проспекта Народного ополчения и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге столкнулись две машины Ford. Одна из них после удара влетела в пешеходов, которые переходили проезжую часть по зебре. Также под машину попал велосипедист.
Видео с моментом аварии загрузили в паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что водитель отлетевшего в людей автомобиля пытался проскочить перекресток, хотя поток уже двинулся по другой улице. Машина ехала на большой скорости.
Источник фото: «ВКонтакте»
Информации о числе пострадавших и состоянии травмированных пока нет.