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    22 августа 2021, 13:12

    Машина врезалась в толпу пешеходов в Петербурге

    Андрей Иванов

    На перекрестке проспекта Народного ополчения и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге столкнулись две машины Ford. Одна из них после удара влетела в пешеходов, которые переходили проезжую часть по зебре. Также под машину попал велосипедист.

    Видео с моментом аварии загрузили в паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» во «ВКонтакте».

    На кадрах видно, что водитель отлетевшего в людей автомобиля пытался проскочить перекресток, хотя поток уже двинулся по другой улице. Машина ехала на большой скорости.

    Источник фото: «ВКонтакте»

    Информации о числе пострадавших и состоянии травмированных пока нет.