Происшествия 28 ноября 2022, 12:05 Машина врезалась в памятник Лебедеву-Полянскому во Владимире

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Во Владимире случилось ДТП с участием двух машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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ИА Nation News уточнило, что авария произошла накануне возле Золотых Ворот у здания ВлГУ. 18-летний водитель ВАЗ-2104 не уступил дорогу иномарке Nissan и допустил столкновение, после чего отечественное авто врезалось в памятник литературоведу П. И. Лебедеву-Полянскому. По данным информагентства, в результате аварии никто не пострадал.