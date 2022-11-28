28 ноября 2022, 12:05
Машина врезалась в памятник Лебедеву-Полянскому во Владимире
Во Владимире случилось ДТП с участием двух машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
Реклама
ИА Nation News уточнило, что авария произошла накануне возле Золотых Ворот у здания ВлГУ. 18-летний водитель ВАЗ-2104 не уступил дорогу иномарке Nissan и допустил столкновение, после чего отечественное авто врезалось в памятник литературоведу П. И. Лебедеву-Полянскому. По данным информагентства, в результате аварии никто не пострадал.
ДТП
Реклама
Реклама