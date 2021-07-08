Машина врезалась в остановку в Новосибирске

Утром 8 июля иномарка врезалась в остановку в Калининском районе Новосибирска. В результате ДТП четыре человека пострадали.

По предварительной информации МВД, авария произошла в 03:40 по московскому времени 8 июля напротив дома № 100 на улице Богдана Хмельницкого. Водитель 1960 года рождения, управляя Renault Duster, врезался в автомобиль Nissan Bluebird. Последним управлял мужчина 1982 года рождения. После столкновения Renault влетел в торговый павильон, который находится на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил виновник произошедшего, 26-летний мужчина и две работницы торгового павильона 44 и 52 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

«По результатам освидетельствования состояние опьянения у водителей не выявлено», — добавили представители ведомства.

Сотрудники ГИБДД работают на месте произошедшего. Все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.