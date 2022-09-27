Машина врезалась в дом в Нижнем Новгороде | 360°

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Машина врезалась в дом в Нижнем Новгороде

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Автомобиль въехал в жилой дом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МЧС по региону.

Уточняется, что он был припаркован около подъезда. В какой-то момент он тронулся с места и тут же врезался в стену. Та частично обрушилась и завалила машину кирпичами.

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Был ли кто-то за рулем — пока не известно. Никто не пострадал.

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