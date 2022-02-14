Машина врезалась в дерево в Ростовской области. Пассажир скончался

Смертельное ДТП случилось в городе Шахты Ростовской области. Водитель Lada не справился с управлением и столкнулся с деревом на улице Михайлова в районе дома № 1. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водителю не удалось выбрать безопасную скорость движения. 41-летний пассажир во время столкновения получил серьезные травмы. Он скончался на месте еще до прибытия бригады скорой помощи. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.