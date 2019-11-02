Машина влетела в памятник Александру III в Иркутске. Видео

Авария произошла ранним утром 2 ноября. Водитель Mercedes-Benz ML 400 на большой скорости врезался в монумент. К машине сразу же подбежал прохожий. В это же время у тротуара остановился другой автомобиль. Из него вышли двое человек и тоже направились к 36-летнему водителю.

Вскоре на место ЧП приехали полицейские. Они увидели у памятника пьяного мужчину. Тот заявил, что не сидел за рулем машины. С его слов, иномаркой управлял неизвестный, а он гулял по набережной.

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«В отношении собственника автомобиля составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении.

За правонарушение придется заплатить 30 тысяч рублей. Помимо этого владельца иномарки лишат права на управление машиной на два года. Кроме того, мужчину накажут за езду без прав. А еще виновнику аварии придется возместить ущерб муниципальному имуществу.