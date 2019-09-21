Машина въехала в ТЦ в США
В холл торгового центра в пригороде Чикаго въехала машина, снеся входные двери, сообщил телеканал ABC News.
Черный внедорожник протаранил двери ТЦ, а потом проехался внутри, врезаясь в витрины. На место прибыла полиции, ей удалось задержать подозреваемого.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Посетителей эвакуировали, пишет «Газета.ru».
Как сообщили местные чиновники, торговому центру, на удивление, был нанесен незначительный урон. Сейчас здание оцеплено, внутри работают следователи ФБР.