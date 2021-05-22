Машина въехала в толпу пешеходов в Китае

Водитель легковушки въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

ДТП случилось 22 мая, в 11:47 по местному времени (06:47 по Москве), на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель на машине черного цвета въехал в толпу из нескольких десятков человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. После этого правонарушитель скрылся. Четыре человека погибли, еще трое пострадали. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина по фамилии Лю. Причины ДТП выясняются.