Машина въехала в магазин в Москве. Фото, видео

В витрину магазина в Москве въехал автомобиль. Происшествие случилось в Чертанове около полудня 20 декабря. Сообщений о пострадавших не поступало. Свидетельница рассказала «360», что авто пронеслось мимо нее и она едва успела отскочить в сторону.

«Я отскочила буквально в 20 сантиметрах от этой машины. Я не пострадала. Он въехал в магазин продуктов. А машина — красный Hyundai Solaris, частная. За рулем был мужчина. Когда все случилось, ему дверь потом разблокировали, его самого водичкой полили — он и убежал. Пока скорая приехала, он уже убежал. А так никто не пострадал», — рассказала «360» свидетель.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, происшествие обошлось без пострадавших. Сильно ли разбита машина, очевидица сказать не смогла: сама тоже перенервничала и запомнила не все случившееся. Магазин, в который въехала легковушка, расположен по улице Чертановской, дом №40.

Источник фото: телеканал «360»

На месте происшествия собрались люди. Как позже оказалось, машина протаранила витрину магазина и вмяла ее на полметра внутрь торговой точки. Здесь машина и остановилась. На место событий прибыли экстренные службы, им предстоит разобраться в произошедшем.