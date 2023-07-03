Эксклюзив 03 июля 2023, 22:24 «Машина в меня влетела». Пострадавший в ДТП у пункта выдачи Wildberries рассказал подробности аварии Пострадавший в ДТП у пункта выдачи Wildberries заявил, что машина влетела прямо в него Телеканал «360»

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Иномарка влетела в дверь пункта выдачи Wildberries в Подмосковье. В тот момент там находился мужчина с детской коляской. Пострадавший рассказал «360» о своем самочувствии после аварии.

«[Состояние] пока не очень, я скорую помощь даже вызвал, сейчас должны приехать. Вот сейчас вторая нога [беспокоит], вообще очень плохо себя чувствую», — рассказал Виктор.

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Он отметил, что после ДТП его доставили в воскресенскую больницу. Там врачи диагностировали у мужчины перелом ноги. Ему наложили гипс и извлекли стекла, которые посыпались на Виктора в момент аварии.

Сам Виктор проживает в Москве. После ДТП он отправился домой, и повторно вызвал скорую, потому что почувствовал себя плохо. В пункт выдачи Wildberries Виктор пришел вместе с женой и ребенком.

«Я вышел из Wildberries, а жена зашла и начала разглядывать [товары]. <…> [Я в момент ДТП находился] на улице рядом с дверью. Машина прямо в меня и влетела», — поделился Виктор деталями.

По данным источника «360», за рулем иномарки находилась девушка 2004 года рождения.

Как ранее уточняла прокуратура Московской области, ДТП произошло 1 июля в Воскресенске. Водитель за рулем иномарки Kia Sorento направлялся в сторону улицы Ивановская в деревне Ивановке. Он не справился с управлением и сбил мужчину, который стоял с детской коляской у входа пункта выдачи Wildberries.