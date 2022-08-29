Машина в Казани провалилась под асфальт

Автомобиль упал в яму неподалеку от торгового центра «Корстон» в Казани. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на городское сообщество «В Казани поймут».

Пользователи Сети заметили в яме ветки, которые, предположительно, туда положили дорожные рабочие. Таким образом они хотели предупредить водителей о наличии проблемы. Однако это не уберегло водителя от аварии. СМИ направили в пресс-службу мэрии столицы Татарстана запрос для уточнения информации.