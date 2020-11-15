Машина упала в реку в Перми. Женщина и ребенок погибли

«Поступила информация, что машина скатилась в реку. Предварительно известно, что в салоне была женщина и один ребенок, они погибли. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка, данные уточняются», — приводит агентство текст сообщения полиции.

В салоне автомобиля в момент ДТП был еще один ребенок. Он жив. Его отвезли в больницу.

Об аварии рассказали в соцсетях очевидцы. Машина на парковке у магазина на шоссе Космонавтов. В нее приехала семья с детьми двух и четырех лет. Мужчина вышел из автомобиля, который покатился и упал в реку. Он бросился в воду, но успел спасти только старшего сына.