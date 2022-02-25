Машина упала в кювет с моста под Саратовым. Водитель скончался

Смертельное ДТП произошло в Саратовской области. Там легковой автомобиль улетел в кювет с моста. В результате водитель скончался. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Ситуация произошла на 288-м километре трассы Сызрань — Волгоград. Как предполагают следователи, молодой водитель врезался в ограждение моста. Автомобиль протаранил его и упал вниз. После приземления машина перевернулась. Водитель погиб, не дождавшись приезда скорой.