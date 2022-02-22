Машина упала в яму с кипятком в Петербурге

Черный Mercedes-Benz провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге в ночь на 22 февраля. На перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов прорвало теплотрассу. Спасатели вытащили водителя через заднее стекло автомобиля. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили «Санкт-Петербургские ведомости».

«Теплосети Санкт-Петербурга» готовы помогать пострадавшему в реабилитации, сообщили изданию в пресс-службе компании. Ремонт трубопровода планируют закончить в течение дня.

Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях. Пользователи отметили, что участок, на котором произошло ЧП, проблемный: здесь «стабильно раз в месяц копают».

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту случившегося. Прокуроры оценят «исполнение уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения и при ведении работ на тепломагистрали». Если по итогам проверки выявят нарушения, «будут приняты исчерпывающие меры», отметили в ведомстве.