Эксклюзив 11 декабря 2023, 16:49 Машина упала с паркинга на северо-западе Москвы Автомобиль свалился с четвертого уровня паркинга на северо-западе Москвы

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С четвертого уровня паркинга одного из торговых центров на Пятницком шоссе в Москве упал автомобиль Volkswagen. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, на место происшествия выехал эвакуатор, полиция и скорая. В момент падения автомобиля в салоне находился водитель. Он жив, его осмотрели врачи. От госпитализации мужчина отказался.

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Машина частично повредила ограждения и шлагбаум. Причина произошедшего и состояние водителя уточняются. Предположительно, он был пьян и не справился с управлением. По словам очевидицы, в салоне автомобиля нашли бутылку водки.

«Очевидцы вызвали пожарных и скорую. Сами вытащить не смогли его, потому что зажало», — добавила она.

В октябре подобный случай произошел на многоярусной парковке недалеко от торгово-развлекательного центра «Весна». Машина упала со второго этажа стоянки. Водитель пострадал.