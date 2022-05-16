Машина упала с моста в реку в Златоусте

Автомобиль упал в реку Ай с моста в Златоусте. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

Водитель не справился с управлением машины. Однако свидетели помогли выбраться ему и пассажиру из салона.

«На Кусинском шоссе водитель автомобиля Peugeot-206, не справившись с управлением, допустил съезд и падение машины с моста через реку Ай. Автомобиль, перевернувшись, упал на крышу на урезе воды», — сообщили в ведомстве.