16 мая 2022, 22:18
Машина упала с моста в реку в Златоусте
Автомобиль упал в реку Ай с моста в Златоусте. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.
Водитель не справился с управлением машины. Однако свидетели помогли выбраться ему и пассажиру из салона.
«На Кусинском шоссе водитель автомобиля Peugeot-206, не справившись с управлением, допустил съезд и падение машины с моста через реку Ай. Автомобиль, перевернувшись, упал на крышу на урезе воды», — сообщили в ведомстве.