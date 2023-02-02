02 февраля 2023, 03:26
Машина упала с моста в Пензе
В Пензе случилось ДТП с участием отечественной легковушки ВАЗ-21144. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
В минувший понедельник автоинспектор остановил на улице Байдукова 27-летнего водителя, который оказался пьян. Когда он прошел вместе с полицейскими в патрульное авто для прохождения освидетельствования, то женщина, которая была вместе с мужчиной в салоне, села за руль и попыталась скрыться. Она тоже была пьяна и не справилась с управлением. В результате на улице Астурина машина рухнула с моста. Женщину с полученными травмами доставили в больницу.
Пенза
ДТП
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