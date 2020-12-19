Машина упала с моста в Красноярске

Легковая машина пробила ограждение и упала с моста в Красноярске. Погибли три человека.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МВД.

В ведомстве уточнили, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате он погиб, а также еще двое пассажиров — все мужчины. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося инцидента.

NGS24.ru сообщил, что по данным очевидцев, пассажиры были не пристегнуты. Уточняется, что шансов выжить у них в любом случае не было. Свидетель рассказал, что машина пролетела над верхушками деревьев, а потом упала вниз.

На видео с места проишествия видно, что машина очень сильно повреждена. Вероятно, тела из автомобиля доставали только после деблокировки.