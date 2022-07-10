Машина упала с моста на железнодорожные пути в Новой Москве

Легковой автомобиль во время проезда моста в поселке Киевский Троицкого административного округа упал на железнодорожные пути. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как пояснил собеседник, речь идет об автомобиле Audi. После происшествия водитель находился в сознании.

На помощь владельцу иномарки пришли спасатели, которые отбуксировали транспортное средство на безопасное расстояние.