10 июля 2022, 19:28
Машина упала с моста на железнодорожные пути в Новой Москве
Источник: водитель легковушки отправил машину на железнодорожные пути в Новой Москве
Легковой автомобиль во время проезда моста в поселке Киевский Троицкого административного округа упал на железнодорожные пути. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Как пояснил собеседник, речь идет об автомобиле Audi. После происшествия водитель находился в сознании.
На помощь владельцу иномарки пришли спасатели, которые отбуксировали транспортное средство на безопасное расстояние.