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    10 июля 2022, 19:28

    Машина упала с моста на железнодорожные пути в Новой Москве

    Источник: водитель легковушки отправил машину на железнодорожные пути в Новой Москве

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Легковой автомобиль во время проезда моста в поселке Киевский Троицкого административного округа упал на железнодорожные пути. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Как пояснил собеседник, речь идет об автомобиле Audi. После происшествия водитель находился в сознании.

    На помощь владельцу иномарки пришли спасатели, которые отбуксировали транспортное средство на безопасное расстояние.