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    12 февраля 2021, 12:43

    Машина упала на железную дорогу в Клину

    Юлия Булыгина

    Машина упала на железнодорожные пути у станции Фроловское в Московской области. Из-за происшествия задерживаются поезда.

    Как сообщили в московском департаменте транспорта, машина упала с эстакады, пробила ограждение и оказалась на железнодорожных путях.

    При падении машины никто не пострадал. Судя по фотографиям с места аварии, части пробитого ограждения упали прямо на поезд.

    Задерживаются 10 пригородных электричек на Ленинградском направлении. Из-за временной остановки движения на этом участке пустят компенсационные маршруты.