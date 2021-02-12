Машина упала на железную дорогу в Клину

Машина упала на железнодорожные пути у станции Фроловское в Московской области. Из-за происшествия задерживаются поезда.

Как сообщили в московском департаменте транспорта, машина упала с эстакады, пробила ограждение и оказалась на железнодорожных путях.

При падении машины никто не пострадал. Судя по фотографиям с места аварии, части пробитого ограждения упали прямо на поезд.

Задерживаются 10 пригородных электричек на Ленинградском направлении. Из-за временной остановки движения на этом участке пустят компенсационные маршруты.