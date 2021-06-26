Машина такси перевернулась на юго-востоке Москвы

На Окской улице в Москве перевернулась машина такси. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В аварии никто не пострадал, сообщил столичный дептранс в Telegram.

«На Окской улице, [в районе дома №]46, перевернулся автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Без пострадавших», — говорится в сообщении транспортного ведомства.

Источник фото: Telegram-канал департамента транспорта Москвы

В дептрансе добавили, что из-за ДТП движение в сторону Рязанского проспекта перекрыли. На месте аварии работают оперативные службы города.

Рано утром 26 июня в Москве произошла еще одна авария: на 40-м километре МКАД столкнулись легковушка и грузовик. Погибли три человека. Информации о причине смертельного происшествия на дороге пока нет.