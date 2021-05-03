Машина столкнулась с препятствием на МКАД

Утром в понедельник, 3 мая, на пересечении Киевского шоссе и МКАД легковой автомобиль наехал на препятствие. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В результате наезда пострадали два человека. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно. К месту выехали сотрудники ГИБДД и машина скорой помощи. В ближайшее время эксперты выяснят, что стало причиной столкновения.

В конце апреля пять девочек погибли в крупной аварии в Ставропольском крае. На дороге столкнулись три машины, в числе которых оказался автобус с юными баскетболистками. Дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования, которые уже отменили. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что за рулем микроавтобуса был один из родителей. Поездка не была организована спортивной школой.