Эксклюзив 05 февраля 2023, 17:19 Машина снесла женщину на перекрестке в Омске. Пострадавшая погибла Момент смертельного ДТП на перекрестке в Омске сняли на видео

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Жительница Омска погибла в результате ДТП на пересечении улиц Герцена и 24-й Северной. В распоряжении «360» появилось видео момента аварии.

ДТП произошло утром 4 февраля. На кадрах видно, что женщина стояла на перекрестке перед переходом, когда в нее влетела машина. От удара омичку подбросило вверх на несколько метров.

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В местном паблике «Омск. В городе, где нет метро» во «ВКонтакте» уточнили, что водитель Nissan подрезал Иж-2717, задев его. Потом машина врезалась в столб и сбила женщину. Иномарка при этом скрылась с места происшествия. Автор сообщения призвал откликнуться свидетелей аварии.

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По данным источника «360», автомобиль, скрывшийся с места ДТП, в настоящее время ищет полиция.