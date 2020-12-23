Машина снесла светофор в Ленинградской области. Видео

ДТП произошло на автодороге в Ленинградской области. Там машина врезалась в светофор. Об этом «360» сообщил источник. В распоряжении канала оказалось видео с места.

ЧП случилось 22 декабря, в 22:15, на первом километре трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, в поселке Бугры. Водитель на полной скорости врезался в светофор на перекрестке улиц Шоссейная и Школьная.

На кадрах видно, что в тот момент на дороге находились другие машины, а рядом со светофором шли три человека. Никто из них не пострадал. Виновник аварии скрылся.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас полиция выясняет его личность. Пока светофор в Буграх не работает, его ремонтируют. Представители дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) на месте ЧП не были.