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    23 декабря 2020, 14:50

    Машина снесла светофор в Ленинградской области. Видео

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    ДТП произошло на автодороге в Ленинградской области. Там машина врезалась в светофор. Об этом «360» сообщил источник. В распоряжении канала оказалось видео с места.

    ЧП случилось 22 декабря, в 22:15, на первом километре трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, в поселке Бугры. Водитель на полной скорости врезался в светофор на перекрестке улиц Шоссейная и Школьная.

    На кадрах видно, что в тот момент на дороге находились другие машины, а рядом со светофором шли три человека. Никто из них не пострадал. Виновник аварии скрылся.

    Машина снесла светофор в Ленинградской области. Видео | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас полиция выясняет его личность. Пока светофор в Буграх не работает, его ремонтируют. Представители дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) на месте ЧП не были.