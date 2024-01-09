09 января 2024, 10:03
Машина снесла пять фонарей возле горадминистрации Благовещенска. Авария попала на видео
Виновница ДТП у мэрии Благовещенска возместит ущерб за сбитые светильники
В Благовещенске произошла авария. Женщина не справилась с управлением автомобилем и снесла пять светильников. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей, сообщила горадминистрация.
Иномарка выезжала с парковки на улице Островского, но при повороте на улицу Ленина водитель не справилась с управлением. Машину занесло, она проехала по тротуару мимо пешеходов, снесла пять светильников и остановилась возле здания горадминистрации. Никто не пострадал.
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Власти сообщили, что женщина возместит ущерб — затраты покроет страховая компания. По предварительным подсчетам, сломанные светильники стоили более 200 тысяч рублей.
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