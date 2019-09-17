Машина слетела в кювет в Пензе, есть пострадавшие
ДТП произошло в Октябрьском районе Пензы. В результате аварии одна женщина получила травмы, сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло 16 сентября на улице Строителей. Автомобиль ВАЗ-21102 слетел в кювет. За рулем машины находился 30-летний водитель. В результате аварии травмы получила 27-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.