Машина слетела в кювет в Пензе, есть пострадавшие

ДТП произошло 16 сентября на улице Строителей. Автомобиль ВАЗ-21102 слетел в кювет. За рулем машины находился 30-летний водитель. В результате аварии травмы получила 27-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.