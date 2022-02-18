Машина «скорой» сгорела на дороге в Саратовской области. Видео

Огонь охватил автомобиль скорой помощи на дороге недалеко от райцентра Екатериновка в Саратовской области. Пострадавших нет. Видеозапись тушения «скорой» опубликовал региональный Минздрав.

Карета скорой помощи загорелась примерно в 13 километрах от Екатериновки, уточнил Минздрав Саратовской области в посте на странице в Instagram. Все произошло в четверг, 17 февраля около 15:00 (14:00 по московскому времени). Сгоревшая машина принадлежала местной районной больнице.

Фото/видео: Минздрав Саратовской области / Instagram

На размещенной видеозаписи, видно, как огонь охватил стоящий у обчины дороги автомобиль «скорой». От машины идут клубы дыма.

«Автомашина возвращалась на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула автомобиль и вызвала пожарных. Никто не пострадал», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Как отметили в Минздраве, сейчас решается вопрос пополнения автопарка санитарного транспорта местной больницы дополнительным транспортом.

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