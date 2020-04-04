Машина скорой попала в аварию на западе Москвы. Пострадали 4 человека

Автомобиль скорой попал в аварию на Малой Филевской улице в Москве. В машине был пациент, которого везли в больницу. В результате в ДТП пострадали 4 человека, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Служебная машина столкнулась с легковушкой в 11:20 по московскому времени. Информацию об аварии «360» подтвердили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Источник фото: телеканал «360»

Подробности об обстоятельствах ДТП пока не известны.