Машина скорой помощи наехала на женщину в Москве. Видео

Машина скорой помощи наехала на женщину в столичном районе Кузьминки. Обошлось без переломов, но пострадавшую все же доставили в больницу на обследование, сообщил «360» источник.

Кадры наезда оказались в распоряжении «360».

Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев. По данным источника «360», женщина шла не по тротуару, а по дороге, где ездят автомобили. Она попала в так называемую «слепую зону» для водителя «скорой».

В МВД «360» сообщили, что видели видеозапись, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, а также точное время происшествия. Как отметили в ведомстве, у следователей пока нет полной уверенности в том, что наезд произошел 18 марта.

Жителям Московской области разрешат уточнить наличие видеокамер системы «Безопасный регион» на месте происшествия и при необходимости продлить срок хранения записи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.