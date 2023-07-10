Происшествия 10 июля 2023, 14:41 Машина скорой помощи застряла в огромной луже после ливня в Нижнем Новгороде

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На Нижний Новгород накануне обрушилось огромное количество осадков, затопив местные дороги. Из-за этого в Сормове, одном из районов города, на дороге застряла машина скорой. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Кадры с автомобилем, колеса которого оказались скрыты водой, опубликовали очевидцы. Медикам пришлось самостоятельно толкать заглохший автомобиль, чтобы выкатить его на более сухое место.

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