Машина скорой помощи в Новосибирске насмерть сбила ребенка

Машина скорой помощи насмерть сбила девочку в Новосибирске 11 октября. Смертельное ДТП случилось в Дзержинском районе города, сообщил Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Происшествие случилось на улице Трикотажной, у дома 56. Автомобиль наехал на семилетнюю девочку.

«„Газель“ двигалась задним ходом по тротуару, совершила наезд на девочку. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью», — прокомментировали аварию в новосибирском ГИБДД.

Главный врач новосибирской больницы скорой помощи Ирина Большакова подтвердила факт ДТП и рассказала, что машина принадлежит Дзержинской подстанции. Оценку действиям водителя скорой помощи давать она отказалась. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

По информации «НГС — новости Новосибирска», погибшая девочка была единственным ребенком в семье. В день аварии она шла на занятия в музыкальную школу.