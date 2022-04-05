05 апреля 2022, 16:11
Машина скорой помощи увязла в грязи в Татарстане
В Республике Татарстан машина скорой помощи застряла в грязи.
Как сообщает inkazan.ru, на проселочной дороге между поселками Куюки и Богородское УАЗ скорой помощи, доставляющий анализы из фельдшерско-акушерских пунктов района в Пестречинскую райбольницу, застрял в непролазной грязи.
Вытащили машину из грязи местные жители. Анализы вовремя доставили в ЦБР.
Эта дорога хорошо известна в Татарстане. Здесь то и дело приходится вытаскивать застрявшие машины.