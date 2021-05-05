Машина скорой помощи столкнулась с локомотивом на Кубани

Авария с участием локомотива и кареты скорой помощи произошла на Кубани. Четыре человека получили травмы. В их числе ребенок. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу (СКЖД).

ДТП произошло на перегоне Красная Стрела — Темрюк. Водитель выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближением локомотива. Сигнализация сообщала участнику дорожного движения, что проезд запрещен. Машинист пытался экстренно затормозить, однако состав не смог вовремя остановиться. Люди, который находились в машине, получили травмы.